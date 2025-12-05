Argentinien, Algerien, Jordanien: Das verdiente WM-Los für den ÖFB
Die Würfel sind gefallen: Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien sind Österreichs Gegner bei der WM 2026. Ein Los mit Charme, weil Nici Seiwald Lionel Messi abmontieren darf. Wir wünschen schon jetzt: Gutes Gelingen!
Algerien und Jordanien sind in erster Linie unbekannt. Doch das ist das kleine „Austria“ umgekehrt vermutlich auch. Fest steht: Wir sind das Land mit den wenigsten Einwohnern in dieser Gruppe. Wie gut, dass Fußball aber nur elf gegen elf gespielt wird und das ÖFB-Team in Sachen individueller Klasse über die beiden Gegner zu stellen ist.
Dieses Los ist attraktiv, weil sehr abwechslungsreich. Es ist gut und es ist machbar. Grund zur Überheblichkeit gibt es keinen, aber dafür ist das Team von Ralf Rangnick ohnehin nicht bekannt. Fakt ist: Österreichs Team hat sich dieses Los verdient und erarbeitet. Und zwar über Jahre durch die vielen Punkte, die man fleißig gesammelt hat und durch die man bei dieser Auslosung schließlich in Topf 2 gelandet ist.
Kommentare