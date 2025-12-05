Die Würfel sind gefallen: Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien sind Österreichs Gegner bei der WM 2026. Ein Los mit Charme, weil Nici Seiwald Lionel Messi abmontieren darf. Wir wünschen schon jetzt: Gutes Gelingen!

Algerien und Jordanien sind in erster Linie unbekannt. Doch das ist das kleine „Austria“ umgekehrt vermutlich auch. Fest steht: Wir sind das Land mit den wenigsten Einwohnern in dieser Gruppe. Wie gut, dass Fußball aber nur elf gegen elf gespielt wird und das ÖFB-Team in Sachen individueller Klasse über die beiden Gegner zu stellen ist.