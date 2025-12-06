Rapid gegen Ried live: Endet die Krise oder eine historische Serie?
Viele schwache Spiele, drei Niederlagen in Folge und winterliche Kälte in Hütteldorf: Erstmals in dieser Saison werden ab 17 Uhr viele Plätze im Allianz Stadion frei bleiben.
Für Rapid geht es gegen Ried um die Verteidigung einer historischen Serie: 43-mal reisten die Innviertler in der Bundesliga ohne Sieg wieder aus Wien ab.
Den einzigen Erfolg der Rieder gab es 2011 im ÖFB-Cup, durch ein 1:2 nach Verlängerung.
Interimscoach Stefan Kulovits kündigt eine aktivere Rapid-Elf an, geübt wurde auch ein 4-3-3. Das in der Sommervorbereitung eintrainierte System kam bislang nie in Pflichtspielen zum Einsatz
"Wir bereiten uns akribisch auf die nächste Gelegenheit vor, unseren Rieder Fußball auf großer Bühne präsentieren zu dürfen", kündigte Ried-Trainer Max Senft an, der auf das gefährlichste Team bei Standardsituationen bauen kann.
"Wir sind bei den Defensivstandards laut den Werten der Liga die Besten", hält Kulovits entgegen, der Tormanntrainer Jürgen Macho hervorhebt: "Jürgen bereitet das Team sehr gut auf die gegnerischen Standards vor, wie haben da bislang wirklich viel verteidigen können."
Hier sehen Sie, wie es ab 17 Uhr steht und ob die Antwort auf die Standardfrage entscheiden wird:
