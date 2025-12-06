Rapid gegen Ried live: Endet die Krise oder eine historische Serie?

Viele schwache Spiele, drei Niederlagen in Folge und winterliche Kälte in Hütteldorf: Erstmals in dieser Saison werden ab 17 Uhr viele Plätze im Allianz Stadion frei bleiben.

Für Rapid geht es gegen Ried um die Verteidigung einer historischen Serie: 43-mal reisten die Innviertler in der Bundesliga ohne Sieg wieder aus Wien ab.

Den einzigen Erfolg der Rieder gab es 2011 im ÖFB-Cup, durch ein 1:2 nach Verlängerung.

Interimscoach Stefan Kulovits kündigt eine aktivere Rapid-Elf an, geübt wurde auch ein 4-3-3. Das in der Sommervorbereitung eintrainierte System kam bislang nie in Pflichtspielen zum Einsatz