WM-Spielplan: Start in San Francisco, Fans müssen früh aufstehen
Dass Österreichs Team bei der WM 2026 in Gruppe J auf Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien treffen wird, ist seit Freitagabend bekannt. Nun wissen die Österreicher auch, wann sie wo auf welchen Gegner treffen werden. Im Rahmen einer zweiten, aber viel kleineren Show in Washington D.C. am Samstag wurde der komplette WM-Spielplan von der FIFA präsentiert.
Und der besagt: Österreich startet am 16. Juni in San Francisco gegen Jordanien. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr Ortszeit. Bei neun Stunden Zeitverschiebung ist es in Österreich zu dieser Zeit 6 Uhr Früh.
Das zweite Spiel in Dallas gegen Argentinien wird am 22. Juni stattfinden. Und das für die Fans in Österreich schon zu einer etwas besseren Uhrzeit um 19 Uhr Abends Mitteleuropäischer Zeit. In Dallas ist es um diese Zeit 12 Uhr Mittags.
Die dritte Partie gegen Algerien in Kansas City findet am 27. Juni statt. Angepfiffen wird um 21 Uhr Ortszeit, was für die Fans in Österreich nichts Gutes bedeutet. In Wien ist es da nämlich 4 Uhr Morgens.
Damit steht fest, dass Österreich an drei verschiedenen Spielorten antreten wird in der Gruppenphase und auch, dass das ÖFB-Team im größten aller WM-Stadien auflaufen wird. Das Stadion der Dallas Cowboys fasst während der WM 94.000 Fans. In etwa um 10.000 mehr als das Finalstadion in New York/New Jersey.
Kommentare