WM-Spielplan: Start in San Francisco, Fans müssen früh aufstehen

Dass Österreichs Team bei der WM 2026 in Gruppe J auf Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien treffen wird, ist seit Freitagabend bekannt. Nun wissen die Österreicher auch, wann sie wo auf welchen Gegner treffen werden. Im Rahmen einer zweiten, aber viel kleineren Show in Washington D.C. am Samstag wurde der komplette WM-Spielplan von der FIFA präsentiert.

Und der besagt: Österreich startet am 16. Juni in San Francisco gegen Jordanien. Angepfiffen wird die Partie um 21 Uhr Ortszeit. Bei neun Stunden Zeitverschiebung ist es in Österreich zu dieser Zeit 6 Uhr Früh.