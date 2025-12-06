Schande von Gijon? Rangnick: "Ich erinnere mich nicht daran"

Bei der WM 2026 wird Österreich auf Algerien treffen, den Afrika-Cup-Sieger aus dem Jahr 2019. Die Begegnung hat einen historischen Hintergrund: Im bisher einzigen Duell mit den Nordafrikanern gewann Österreich bei der WM 1982 in Spanien mit 2:0. Krankl und Schachner erzielten die Tore.

Beim abschließenden Gruppenspiel führte Deutschland gegen Österreich früh mit 1:0. Durch dieses Ergebnis waren sowohl Österreich, als auch die Deutschen weiter, weshalb beide Teams das Spiel ohne ernsthafte Angriffsbemühungen zu Ende führten. Die Partie ging als „Schande von Gijon“ in die Geschichte ein. Sehr zum Leidwesen der Algerier, die zuvor Deutschland besiegt hatten und nun heimfahren mussten.

Dass man dies in Algerien noch nicht vergessen hat, bewies gleich am Freitagabend in Washington D.C. ein algerischer Journalist, der Ralf Rangnick darauf ansprach und vom ÖFB-Teamchef wissen wollte, ob die Partie bei der WM 2026 nun deshalb eine spezielle werden würde.