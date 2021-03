Liverpool-Ikone nach langer Krankheit gestorben

Englands Fußball-Meister Liverpool trauert um Vereinslegende Ian St. John. Der frühere schottische Fußballprofi, der über 400 Spiele für die Reds absolviert hatte, starb am Montag im Alter von 82 Jahren. Das gab Liverpool am Dienstag bekannt und zitierte St. Johns Familie: "Schweren Herzens müssen wir mitteilen, dass wir unseren Ehemann, Vater und Großvater nach langer Krankheit verloren haben", hieß es in der Mitteilung. Er sei friedlich im Kreise der Familie gestorben.