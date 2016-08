Laut dem englischen Blatt The Sun ist der FC Liverpool an einer Verpflichtung von Ex-Teamkapitän Christian Fuchs interessiert. Demnach will Reds-Trainer Jürgen Klopp Fuchs vom amtierenden Meister Leicester City an die Anfield Road holen, um die linke Abwehrseite, die als Achillesferse des Traditionsklubs gilt, zu verstärken.

Der deutsche Coach soll schon länger Interesse am 30-jährigen Niederösterreicher haben, der in Leicester einen noch bis 2018 laufenden Vertrag hat.