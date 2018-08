Leipzig-Coach Rangnick kritisiert faule Spieler

Ralf Rangnick hat drei Wochen vor dem Start der deutschen Fußball-Bundesliga einige seiner Spieler von RB Leipzig öffentlich angezählt. Der Trainer und Sportdirektor sieht die Saisonziele in Gefahr. Es sei ihm "jetzt schon klar, dass es mit dem Kader, so wie er jetzt beieinander ist, keinen Sinn macht, auf allen drei Hochzeiten zu tanzen", sagte Rangnick am Rande des Trainingslagers in Schwaz.

Für die drei Hochzeiten - gemeint sind Liga, Cup und Europa League - sei der RB-Club personell schlecht aufgestellt: "Dafür brauchst du mindestens 18 bereitstehende Feldspieler. Wir haben im Moment ja nicht mal 15", sagte Rangnick über den Kader, in dem mit Stefan Ilsanker, Marcel Sabitzer und Konrad Laimer auch drei ÖFB-Legionäre stehen.

Das Fazit vor der Abreise aus dem Trainingslager in Seefeld am Samstag wurde zur kompromisslosen Standortbestimmung. "Man merkt noch große Unterschiede zwischen den Spielern, die von Anfang an dabei waren und dort muss man auch noch mal differenzieren zwischen denen, die die Hausaufgaben in der Sommerpause gemacht haben und denen, die sie nicht gemacht haben", meinte Rangnick.