LASK suspendiert uneinsichtigen Routinier Pogatetz

Im Gespräch mit der Klub-Führung soll sich Pogatetz Sky-Informationen zufolge uneinsichtig gezeigt haben, was die Linzer dazu verleitete, den gebürtigen Grazer für eine weitere Woche zu suspendieren.

Der Klub will das Ganze nicht an die große Glocke hängen. "Er ist zu einem Fototermin nicht erschienen und das hat der Stimmung überhaupt keinen Abbruch getan. Ich würde das nicht so hochhängen. Er will immer das Beste für den Verein und dadurch geht die Welt nicht unter", erklärte LASK-Vizepräsident Jürgen Werner nach dem 2:0-Sieg in Graz gegenüber Sky.