Nachwuchs für den ÖFB-Star: Laimer wird erstmals Papa

Konrad Laimer wird zum ersten Mal Vater . In seinem Urlaub bei einem Bootstrip in Italien mit Frau Ines-Sarah posteten die beiden ein Video und verrieten „ein kleines Geheimnis“.

Die 27-Jährige ist mit Babybauch zu sehen, der vom Bayern-Star und ÖFB-Teamspieler geküsst wird. Unter dem Video ist „half of me - half of you“ und der Hashtag #miracle zu lesen. Im Juni des 2023 haben Laimer und seine Freundin in der Nähe von Florenz geheiratet, jetzt ist das erste Kind auf dem Weg.