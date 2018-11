Köln wieder Spitzenreiter, später Sieg von Bochum

Der 1. FC Köln ist zumindest vorübergehend an die Tabellenspitze der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga zurückgekehrt. Die Truppe von ÖFB-Teamkicker Louis Schaub feierte am Samstag einen 3:0-(0:0)-Erfolg beim SV Darmstadt 98 und drang punktegleich vor dem erst am Montag spielenden HSV auf Platz eins vor.

Auch ohne Rückkehrer Anthony Modeste im Kader agierte Köln torgefährlich und erzielte allein in den vergangenen beiden Partien elf Tore. In Darmstadt leitete Schaub mit einem Assist für Goalgetter Simon Terrode den Sieg ein (55.), Rafael Czichos (66.) und Jhon Cordoba (70.) sorgten gegen Ende einer lange Zeit recht offenen Partie für klare Verhältnisse.