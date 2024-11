Premierentor für ÖFB-Teamspieler in der deutschen Bundesliga

Der SC Freiburg kam am Sonntag in der deutschen Fußball -Bundesliga nicht über ein torloses Remis gegen den FSV Mainz hinaus. Die Freiburger mit den ÖFB-Teamspielern Philipp Lienhart , Junior Adamu und Michael Gregoritsch verpassten damit den Sprung auf den dritten Tabellenplatz und sind punktegleich mit Titelverteidiger Bayer Leverkusen und Borussia Dortmund Sechster.

Mönchengladbach besiegte Werder Bremen 4:1, „Joker“ Kevin Stöger traf dabei erstmals für die Borussia. Vor 50.000 Zuschauern schrieb zunächst Alassane Pléa (11.) an, ehe ÖFB-Legionär Marco Friedl (12.) ein Eigentor fabrizierte. Franck Honorat (45.) und der erst in der 63. Minute eingetauschte Stöger (67.) besorgten die weiteren Tore für die Borussia. Für die Gäste, bei denen neben Friedl auch Romano Schmid durchspielte, traf Keke Topp (75.). Bremens Mitchell Weiser sah in der 82. Minute die Gelb-Rote-Karte. Die Gladbacher feierten nach ihrem enttäuschenden Pokalauftritt in Frankfurt den dritten Heimsieg nacheinander, überflügelten mit 13 Punkten die Bremer in der Tabelle und sind nun auf Platz neun.