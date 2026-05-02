3. Aufstieg in die Serie A: Ein Wiener ist der Held von Venedig

Als Michael Svoboda im Sommer 2020 die WSG Tirol verließ, um bei Zweitligist Venezia anzuheuern, konnten viele diesen Karriereschritt nicht nachvollziehen. Was, bitteschön, hat einer wie er schon in Italien verloren, war da zu vernehmen. Und nicht wenige prophezeiten dem baumlangen Verteidiger nur einen Kurzaufenthalt in Venedig.

Eine kleine Vereinslegende

Gut sechs Jahre später ist Michael Svoboda noch immer in der Lagunenstadt am Ball und darf sich mittlerweile sogar zu den Vereinslegenden von Venezia FC zählen: Denn so viele Spieler gibt es nicht, denen mit dem Traditionsklub gleich drei Mal der Aufstieg in die Serie A gelungen ist.