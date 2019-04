In Deutschland braucht man noch mehr Fachkräfte aus Österreich

Die Proportionen stimmen nicht (mehr). 29 österreichische Profis sind derzeit in der höchsten deutschen Spielklasse engagiert und stellen damit das größte Kontingent aus einem Land. Dem gegenüber steht mit Adi Hütter lediglich ein Trainer. Die „Lücke", die Peter Stöger und Ralph Hasenhüttl hinterlassen haben, sollen Fachkräfte aus der österreichischen Liga schließen.

Auffallend vielen Medienberichten zufolge werden die beiden Trainer des Spitzenduos Salzburg und LASK bei deutschen Bundesligisten hoch gehandelt. Vor allem die Gerüchte um Marco Rose reißen nicht ab. Laut dem kicker sei der deutsche Salzburg-Coach so gut wie fix bei Borussia Mönchengladbach. Es gehe „nur noch um die Finalisierung des Deals“, heißt es in der neuesten Ausgabe. Rose selbst, dessen Name auch auf Schalke und Wolfsburg geistert, hält sich bedeckt, seine Zukunft sei nicht wichtig, sagte er zuletzt.

Fragen zu seiner Zukunft weicht Oliver Glasner ebenso konsequent aus wie Rose. Sowohl Wolfsburg-Geschäftsführer Jörg Schmadtke, als auch Sportdirektor Marcel Schäfer saßen in Pasching auf der Tribüne, ganz knapp neben LASK-Mastermind Jürgen Werner. Offiziell wurden beim Cup-Match Spieler wie João Victor beobachtet. Laut kicker zählt der Linzer Coach allerdings zu den Top-Favoriten auf die Nachfolge des scheidenden Trainers Bruno Labbadia.