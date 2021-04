In der Europa League könnte es ein englisches Finale geben

Keine Überraschung gab es in Prag. Slavia hatte mit einem 1:1 im Hinspiel in London gegen Arsenal aufgezeigt. In der tschechischen Hauptstadt war aber bereits zur Pause alles klar. Nicolas Pepe, Lacazette und Saka schossen einen 3:0-Pausenstand herbei. Am Ende stand es 4:0.

Arsenal trifft nun auf Villarreal. Der Salzburg-Bezwinger gewann gegen Dinamo Zagreb 2:1, das Hinspiel hatten die Spanier noch mit 1:0 auswärts gewonnen.

Die Halbfinalspiele finden am 29. April und 6. Mai statt, das Endspiel steigt am 26. Mai im polnischen Danzig.