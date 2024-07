Angebot aus Saudi-Arabien für Sturm-Trainer Ilzer: "Da hätte es richtig geklingelt"

Andere Dinge seien mit dem Meistertitel der Grazer hinfällig geworden. Trainer in der Champions League zu sein, hätten "nicht so viele auf ihrer Visitenkarte stehen", sagte Ilzer.

Liverpool als (noch) unmöglicher Schritt für Ilzer

Mit dem Pflichtspielauftakt im Cup am Samstag in Krems geht der 46-Jährige in seine fünfte Saison mit Sturm. Nach dem Cupsieg 2023 gelang im Vorjahr das Double aus Meisterschaft und Cup. "Es gibt für mich nur eine sehr kleine Anzahl an Klubs, die interessant sind. Liverpool ist von Sturm aus ein unmöglicher Schritt. Aber zwischen Liverpool und Sturm gibt es drei, vier Klubs, die ich im Kopf habe. Wenn von dort etwas kommen sollte, mache ich mir intensiv Gedanken", sagte Ilzer.