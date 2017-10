Jupp Heynckes geht voller Überzeugung in seine vierte Trainerzeit beim FC Bayern. Der deutsche Fußball-Rekordmeister brauche nach der Trennung von Chefcoach Carlo Ancelotti jemanden, der die Stimmung verbessere und eine Hierarchie in das Team bringe, betonte der 72-Jährige am Montag in München. "Meine Aufgabe ist, wieder Ordnung zu schaffen", sagte Heynckes. Ein Saisonziel gab er nicht aus.

Heynckes glaube aber, dass die Mannschaft genügend "Potenzial und Klasse hat und dass sie wieder ein anderes Gesicht zeigen wird". Er sei daher trotz der schwierigen Situation "zuversichtlich, dass wir die Erfolgsspur wieder aufnehmen".