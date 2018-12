Hasenhüttl erster österreichischer Trainer in der Premier League

Schwierige Lage

In der Hafenstadt an der englischen Südküste wartet auf Hasenhüttl eine schwierige Aufgabe. Nach 14 Runden liegen die "Saints" mit nur neun Punkten an 18. und drittletzter Stelle. Lediglich einen Punkt Vorsprung hat man auf das Tabellen-Schlusslicht Fulham. Der Klub befindet sich bereits in dieser frühen Phase der Saison mitten im Abstiegskampf.

Am vergangenen Samstag spielte Southampton zwar vor eigenem Publikum 2:2 gegen Manchester United, dennoch wurde Trainer Mark Hughes zwei Tage danach entlassen.