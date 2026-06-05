Befreiungsschlag unter neuem Teamchef: ÖFB-Frauen schlagen Slowenien
In der WM-Qualifikation kann Österreich auf den dritten Gruppenrang klettern. Die ÖFB-Frauen besiegten die Sloweninnen, gegen die sie im März unglücklich verloren hatten, mit 1:0. 3.350 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zum ersten Match des österreichischen Nationalteams am Wiener Sport Club Platz gekommen und feuerten das Team an, bei dem erstmals Lars Söndergaard als Teamchef an der Seitenlinie stand.
Mehr Chancen hat sich der Däne in seinem ersten Spiel als ÖFB-Teamchef gewünscht und mehr Kompaktheit. Mehr Chancen hat es gegen Slowenien schließlich auch gegeben, etwa gleich in der 4. und 5. Minute durch Chiara D’Angelo, von Sophie Hillebrand (20.), oder mehrere Ecken in der Schlussphase der ersten Hälfte.
Durch Missverständnisse in der Offensive wurden die Chancen aber teils leichtfertig hergeschenkt. Die gewünschte Kompaktheit ließ das Team zunächst manchmal vermissen. Vor allem die stärkere Besetzung des Angriffsdrittels durch die österreichischen Offensive war zu bemerken, auch wenn sie sich zunächst nicht in Zählbarem niederschlug.
Auf der anderen Seite kamen auch die Sloweninnen immer wieder zu Chancen. Viel lief dabei über die frühere SKN-Kapitänin Mateja Zver im Zentrum. Aber Mariella El Sherif, die mit einem verletzten Finger spielte, konnte sich stark in Szene setzen und strahlte viel Sicherheit aus.
Naschenweng trifft zum 1:0
Die Befreiung kam nach Start der 2. Hälfte, in die die Österreicherinnen mit mehr Druck gegangen sind. Nach einer Flanke von D’Angelo kam Julia Hickelsberger-Füller vor dem Tor gerade noch an den Ball, doch Torfrau Zala Mersnik klärte mit – zunächst – viel Glück. Eileen Campbell störte die Abwehr beim Klären und so kam Katharina Naschenweng am Fünfmeterraum zum Ball und traf eiskalt ins Netz – 1:0. (55.).
Einige Chancen konnten die Österreicherinnen noch kreieren, Annabel Schasching etwa kam zu einem starken Weitschuss (62.), Naschenweng ebenfalls, sie traf die Latte (72.), wenig später kam D'Angelo nach starker Vorarbeit von der eingewechselten Barbara Dunst zum Kopfball, aber zu ungefährlich.
In der Schlussphase zeichnete sich auch El Sherif noch mehrmals aus. Bei einer Standardsituation in der allerletzten Minute kam es noch zu einem Lattenschuss der Sloweninnen. Am Ende hielten die Österreicherinnen trotz Drucks der Gäste den Vorsprung. Es blieb beim 1:0.
Am Dienstag geht es auswärts gegen die Norwegerinnen. Können sie den dritten Gruppenplatz halten, haben die Österreicherinnen eine bessere Ausgangsposition für die WM-Playoffs im Herbst.
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