Befreiungsschlag unter neuem Teamchef: ÖFB-Frauen schlagen Slowenien

In der WM-Qualifikation kann Österreich auf den dritten Gruppenrang klettern. Die ÖFB-Frauen besiegten die Sloweninnen, gegen die sie im März unglücklich verloren hatten, mit 1:0. 3.350 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zum ersten Match des österreichischen Nationalteams am Wiener Sport Club Platz gekommen und feuerten das Team an, bei dem erstmals Lars Söndergaard als Teamchef an der Seitenlinie stand.

Mehr Chancen hat sich der Däne in seinem ersten Spiel als ÖFB-Teamchef gewünscht und mehr Kompaktheit. Mehr Chancen hat es gegen Slowenien schließlich auch gegeben, etwa gleich in der 4. und 5. Minute durch Chiara D’Angelo, von Sophie Hillebrand (20.), oder mehrere Ecken in der Schlussphase der ersten Hälfte.

Durch Missverständnisse in der Offensive wurden die Chancen aber teils leichtfertig hergeschenkt. Die gewünschte Kompaktheit ließ das Team zunächst manchmal vermissen. Vor allem die stärkere Besetzung des Angriffsdrittels durch die österreichischen Offensive war zu bemerken, auch wenn sie sich zunächst nicht in Zählbarem niederschlug.