Frauen im Fußball: Warum die Emanzipation so lange dauerte

Es war ein hartes Stück Arbeit und ein zähes Ringen, bis die Frauen im Fußball endlich Fuß fassen konnten. So gab es etwa in Deutschland bis 1970 sogar ein striktes Fußballverbot für Frauen.

Dieser Sport würde „Schicklichkeit und Anstand“ verletzten, betonte seinerzeit der Fußballbund. Erst seit 1982 haben die Nachbarn ein eigenes Nationalteam, Österreich zog im Jahre 1990 nach. Ein Jahr später wurde die erste Frauen-WM veranstaltet.