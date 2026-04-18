Fußball

Frauen im Fußball: Warum die Emanzipation so lange dauerte

Bis 1970 war in Deutschland Frauen-Fußball verboten. In Österreichs Bundesliga gibt es inzwischen sogar zwei Klubchefinnen.
Christoph Geiler
18.04.2026, 10:00

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Nicole Petignat leitete mehrere Spiele in der österreichischen Bundesliga

Es war ein hartes Stück Arbeit und ein zähes Ringen, bis die Frauen im Fußball endlich Fuß fassen konnten. So gab es etwa in Deutschland bis 1970 sogar ein striktes Fußballverbot für Frauen

Dieser Sport würde „Schicklichkeit und Anstand“ verletzten, betonte seinerzeit der Fußballbund. Erst seit 1982 haben die Nachbarn ein eigenes Nationalteam, Österreich zog im Jahre 1990 nach. Ein Jahr später wurde die erste Frauen-WM veranstaltet.

Rebecca Welch pfiff als erste Frau ein Spiel in der Premier League

Rebecca Welch pfiff als erste Frau ein Spiel in der Premier League

Frauen mit Pfiff

Zu den Pionierinnen zählt Nicole Petignat, die Schweizerin leitete 1999 als erste Schiedsrichterin ein Spiel in der höchsten Schweizer Liga. Im Jahr 2000 war Petignat in Österreich beim Bundesliga-Match Sturm – Ried im Einsatz, 2003 kam sie erstmals in der Champions League zum Einsatz. 

In Deutschland durfte Bibiana Steinhaus-Webb ab 2017 in der Bundesliga pfeifen, in der englischen Premier League gab Rebecca Welch 2023 ihre Premiere – und musste sich frauenfeindliche Fangesänge anhören.

Diana Langes-Swarovski ist seit 2013 Präsidentin bei der WSG Tirol

Diana Langes-Swarovski ist seit 2013 Präsidentin bei der WSG Tirol

Auf der Trainerbank erregte Corrine Diacre Aufsehen, die 51-Jährige coachte von 2014 bis 2017 den französischen Zweitligisten Clermont Foot.

Langes-Swarovski: "Geh’ schon mal mit dem Team ein Bier trinken"
Erste Trainerin in der Bundesliga: Wenn Vorbildwirkung auf Hass trifft

Etablierter als Trainerinnen sind da schon Klubchefinnen. Mit Brigitte Annerl (Hartberg) und Diana Langes-Swarovski (WSG Tirol) gibt es in der österreichischen Bundesliga zwei Präsidentinnen.

kurier.at, cg  | 

Kommentare