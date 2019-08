Fußball-Fan will erst heiraten, "wenn Schalke Meister wird"

Einen Fußball-Fan zum Partner zu haben ist nicht immer leicht. Die Lebensgefährtin eines Schalke-Fans bekam dies nun auf offener Bühne zu spüren. Am Dienstag stand beim Trainingslager des Klubs in Mittersill ( Salzburg) die traditionelle "blau-weiße Nacht" auf dem Programm. Für die Fans des deutschen Bundesligisten ein ganz besonderes Fest.

Während der Veranstaltung kam es auf der Bühne aber zu einer ganz besonderen Aktion. "Willst du mich heiraten", heißt da die Frage einer Schalke-Anhängerin an ihren Lebensgefährten. Doch was folgt ist weder ein Ja, noch ein Nein. "Würde ich machen, wenn Schalke Deutscher Meister wird", antwortet der Gefragte, "Also, Schalke muss das machen."