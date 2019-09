Der DFB hat einen neuen Präsidenten

Fritz Keller soll den Deutschen Fußball-Bund ( DFB) aus der Krise führen. Der Gastronom ist am Freitag auf dem DFB-Bundestag in Frankfurt von 257 Delegierten wie erwartet und einstimmig zum neuen Präsidenten gewählt worden. Der 62-Jährige kündigte als Sofortmaßnahme eine externe Generalinventur aller Bereiche des Verbandes an. "So können wir Glaubwürdigkeit und Vertrauen zurückgewinnen."

Keller wird Nachfolger von Reinhard Grindel, der im April nach mehreren Ungereimtheiten zurückgetreten war. Seine Funktion als Klub-Chef des deutschen Bundesligisten SC Freiburg gibt er für den neuen Posten auf. Die Verantwortung für sieben Millionen Mitglieder mache ihn "schwindlig", gestand Keller und kündigte mehrere gesellschaftliche Initiativen in den Feldern Gleichberechtigung, Umweltschutz und Integration an. Die sportliche Krise der deutschen Nationalmannschaft biete auch eine "Chance für die Zukunft".