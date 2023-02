Fußball-Europacup in der Türkei: Diese Choreo geht unter die Haut

Die Gedanken waren im 800 Kilometer südlich entfernten Erdbebengebiet an der Grenze zwischen der Türkei und Syrien, wo bislang über 40.000 Todesopfer geborgen wurden.

Fans aus Trabzon und Istanbul solidarisch

Die Lust auf Fußball ist am Nullpunkt. Trotzdem musste das Conference-League-Spiel zwischen Trabzonspor und dem FC Basel stattfinden, weil die UEFA es so wollte. Also rief das Heimteam die Partie im Vorfeld zur nationalen Solidaritätsbekundung aus: Auf den Tribünen umarmten sich Fans der Erzrivalen Trabzonspor, Galatasaray, Fenerbahce und Besiktas, auf der Ehrentribüne saßen die Präsidenten der Süper-Lig-Vereine. Die Zuschauer brachten Spielsachen zum Stadion, die an Kinder in der Erdbebenregion geschickt werden.