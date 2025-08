Europacup: Die möglichen Gegner der österreichischen Teams

In der Europa League bekommt der WAC im Play-off (Auslosung um 13 Uhr) einen der folgenden Gegner, wenn in der dritten Runde PAOK Saloniki besiegt wird: HNK Rijeka (CRO) - Shelbourne FC (IRL), HŠK Zrinjski Mostar (BIH) - Breiðablik (ISL), Lincoln Red Imps FC (GIB) - FC Noah (ARM), BK Häcken (SWE) - SK Brann (NOR).

Rapid erfährt ab 14 Uhr den möglichen Gegner im Play-off zur Conference League (21./28. August). Aus dem Qualifikationsweg der Conference League kann dies der Sieger aus Larne FC (NIR) - CD Santa Clara (POR) oder der Sieger aus AIK Stockholm (SWE) - FC Györ (HUN) sein.

Aus der Europa League kann es der Verlierer der Partie Servette Genf (SUI) - FC Utrecht (NED), Fredrikstad FK (NOR) - Midtjylland (DEN) oder AEK Larnaka (CYP) - Legia Warschau (POL) werden.