Europa League live: So steht es bei Bologna gegen Salzburg

"Das wird eine große Herausforderung", hatte Trainer Thomas Letsch im Vorfeld über das Match Red Bull Salburgs in der Europa League gegen Bologna gesagt.

Salzburg hält nach 4 Spielen im Europacup bei 3 Punkten nach dem Sieg zuletzt gegen die Go Ahead Eagles.

Im Kampf um den Verbleib im Europacup nach der Ligaphase braucht Salzburg dringend Punkte. Ebenso wie Bologna, das mit derzeit 5 Punkten auf Rang 24 liegt.