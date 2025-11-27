Europa League live: So steht es bei Bologna gegen Salzburg
Die Salzburger brauchen dringend Punkte, um in der Europa League überwintern zu können. Bologna auch.
"Das wird eine große Herausforderung", hatte Trainer Thomas Letsch im Vorfeld über das Match Red Bull Salburgs in der Europa League gegen Bologna gesagt.
Salzburg hält nach 4 Spielen im Europacup bei 3 Punkten nach dem Sieg zuletzt gegen die Go Ahead Eagles.
Im Kampf um den Verbleib im Europacup nach der Ligaphase braucht Salzburg dringend Punkte. Ebenso wie Bologna, das mit derzeit 5 Punkten auf Rang 24 liegt.
Letsch kann heute in Norditalien wieder auf Kapitän und Leistungsträger Mads Bidstrup in der Startelf setzen. Er kam zuletzt beim bitteren 2:3 gegen die WSG als Joker aufs Feld. Auch Stürmer Karim Konate reist nach überstandenem Kreuzbandriss mit nach Italien. Für die Startelf reichte es allerdings nicht.
