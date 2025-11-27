Fußball

Europa League live: So steht es bei Bologna gegen Salzburg

UEFA Europa League - RB Salzburg v Go Ahead Eagles
Die Salzburger brauchen dringend Punkte, um in der Europa League überwintern zu können. Bologna auch.
27.11.25, 20:00
 "Das wird eine große Herausforderung", hatte Trainer Thomas Letsch im Vorfeld über das Match Red Bull Salburgs in der Europa League gegen Bologna gesagt. 

Salzburg hält nach 4 Spielen im Europacup bei 3 Punkten nach dem Sieg zuletzt gegen die Go Ahead Eagles

Im Kampf um den Verbleib im Europacup nach der Ligaphase braucht Salzburg dringend Punkte. Ebenso wie Bologna, das mit derzeit 5 Punkten auf Rang 24 liegt. 

Letsch kann heute in Norditalien wieder auf Kapitän und Leistungsträger Mads Bidstrup in der Startelf setzen. Er kam zuletzt beim bitteren 2:3 gegen die WSG als Joker aufs Feld. Auch Stürmer Karim Konate reist nach überstandenem Kreuzbandriss mit nach Italien. Für die Startelf reichte es allerdings nicht. 

