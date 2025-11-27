Conference League live: Rapid gegen Rakow um die letzte Chance

Nach der Reise Richtung Kattowitz, mit Blick auf einen Gegner aus Czestochowa und dem Ärger über die Suche nach einem schneefreien Platz für das Abschlusstraining spielt Rapid in Sosnowiec gegen Rakow. Eine ungewöhnliche Reise ins winterliche Schlesien, mit der Chance, ab 18.45 Uhr in der Conference League erstmals zu punkten.

Sollte auch das vierte Spiel der Ligaphase verloren gehen, ist Rapid bereits vor den letzten beiden Spielen hoffnungslos zurück. Mit einem Punkt gegen Polens Vizemeister könnte es noch Hoffnung geben, dass sieben Zähler reichen, um ins Play-off zu kommen. In der eigenen Hand hätte es Rapid dann aber nicht mehr. Und mit einem - nach dem erschreckenden Auftritt gegen den GAK (1:2) - unerwarteten Sieg wären die Hütteldorfer wieder voll im Rennen um die Top-24.

In Sosnowiec im kleinen Stadion vor rund 8.000 Besuchern wartet zumindest nur ein halbes Auswärtsspiel: der Rapid-Sektor ist mit 900 mitgereisten Fans voll.