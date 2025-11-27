Trainer versteht "Stöger raus"-Rufe: "Die nächsten Tage werden spannend"

Paul Gartler wählte nach dem 1:4 bei Rakow klare Worte. „Wenn wir so auseinander fallen, sind wir keine Mannschaft. Ich kann es mir nicht erklären. Und das darf bei einem Verein wie Rapid auch nicht passieren“, sagte der Tormann.

„Es ist peinlich, was wir spielen“, erkannte Jannes Horn. „Das tut mir für die Fans leid.“