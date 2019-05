Hütter will mit Eintracht zur Sensation an der Stamford Bridge

Folgt der Traum nach dem Albtraum? Trotz des historischen 1:6-Debakels in Leverkusen hoffen Trainer Adi Hütter und ÖFB-Teamspieler Martin Hinteregger, mit Eintracht Frankfurt im wichtigsten Spiel seit 39 Jahren ein glanzvolles Kapitel der Klubgeschichte zu schreiben. Im Halbfinalrückspiel der Europa League am Donnerstag (21.00 Uhr/live DAZN) gilt es, bei Chelsea ein 1:1 zu verteidigen und den Einzug ins Finale von Baku zu schaffen.

„Wir werden alles geben, um an der Stamford Bridge zu bestehen und das Wunder zu schaffen“, sagte Stuttgarts Sportvorstand Fredi Bobic. „Mit dem 1:1 haben wir ein Ergebnis erzielt, bei dem es an uns liegt, ob wir die Sensation schaffen können.“ Zuletzt allerdings wirkten Teamverteidiger Hinteregger und Co. ausgelaugt von einer langen Saison mit schon 47 Partien. Nur zwei Punkte und 3:10 Tore aus vier Liga-Spielen ohne Sieg stehen aktuell zu Buche. „Wir müssen uns rausfighten“, forderte Bobic. „Nach solchen Spielen darf man nicht alles infrage stellen. Das Schöne und Romantische ist, dass dann Tage möglich sind, mit denen keiner rechnet.“