Atletico feiert und hofft auf Griezmann-Verbleib

Simeone hat die Hoffnung auf einen Verbleib von Griezmann bei Atlético Madrid auch nach dessen Gala-Vorstellung am Mittwochabend nicht aufgegeben. „Ich habe keinen Zweifel daran, dass er bei uns bleiben kann“, sagte der Trainer nach dem 3:0 gegen Olympique Marseille am Mittwochabend in Lyon. „Sportlich sind wir nicht so weit weg von den Teams, die tiefer in die Tasche greifen können.“

Griezmann wird seit Wochen vom FC Barcelona umworben und soll dank einer Ausstiegsklausel vor einem Wechsel zu den Katalanen im Sommer stehen. Der 27 Jahre alte französische Nationalstürmer wollte sich am späten Mittwochabend nicht zu den Wechselgerüchten äußern. „Es ist jetzt nicht die Zeit, um über meine Zukunft zu reden. Ich will die Gegenwart genießen“, sagte er.