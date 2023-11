Stürmerstar Lukaku beendet Österreichs Traum vom Gruppensieg

Platz drei hinter den Österreichern fixierten am Sonntagabend die Schweden mit einem 2:0-Sieg gegen Schlusslicht Estland.

Österreich wird durch den Sieg der Belgier damit auch bei der EM-Auslosung am 2. Dezember nicht aus Topf 1 gelost werden und befindet sich aktuell in Topf 2. Doch selbst aus diesem könnte man am Sonntagabend noch rausrutschen, sollten die Schotten ihr Spiel gegen Norwegen (ohne den angeschlagenen Erling Haaland) gewinnen.

Und das muss nicht unbedingt zum Nachteil werden. Denn nach aktuellem Stand befanden sich am Sonntagabend in Topf 2 (Ungarn, Türkei, Albanien, Rumänien) durchaus "kleinere" Fußballnationen als in Topf 3 (Niederlande, Italien, Kroatien), die somit als EM-Gegner wegfallen würden.