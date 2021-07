EM-Viertelfinale live: So steht es bei Tschechien gegen Dänemark

Dänemark geht als Favorit ins EM-Viertelfinale. Nach Niederlagen in den ersten beiden Gruppenspielen vor dem Aus stehend, dürfen die Nordländer bei der laufenden Endrunde wieder von einem Husarenstück wie 1992 träumen. Tschechien stellt sich den Dänen am Samstag (18 Uhr/live ORF 1) im Olympiastadion von Baku in der Runde der besten acht Teams in den Weg. Patrik Schick und Co. ersehnen ebenfalls eine Überraschung herbei.