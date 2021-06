Spätes 3:2: Niederlande rettet EM-Auftaktsieg gegen die Ukraine

Fünf Tore, ein Hin und Her, und am Ende ein Team der Niederlande, das einen 3:2-Erfolg über die Ukraine bejubeln durfte. Das zweite Spiel der Österreich-Gruppe war das bisher attraktivste bei dieser Endrunde und verspricht einiges für das Match der ÖFB-Elf am Donnerstag in Amsterdam, zu dem die Österreicher als Gruppenleader reisen.