Arsenal London will wegen Coronakrise 55 Jobs streichen

Arsenal London will 55 Stellen im Klub streichen. Das kündigte der Der Premier-League-Verein am Mittwoch auf seiner Website an und begründete den geplanten Schritt mit finanziellen Auswirkungen der Coronakrise. In neue Spieler will der Rekord-Cupsieger aber trotzdem weiter investieren. Das rief in sozialen Medien teils harsche Kritik hervor.