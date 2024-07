Aufatmen bei Spanien: Kapitän Morata ist doch nicht gesperrt

Es war ein harter und teurer Sieg für Spanien im Viertelfinale gegen Deutschland. Denn in der turbulenten Partie flog Routinier Daniel Carvajal mit Gelb-Rot vom Feld und fehlt im Semifinale gegen Frankreich. Auch Innenverteidiger Robin Le Normand muss nach seiner zweiten Gelben Karte im Halbfinale zusehen.

Am Freitagabend sah es auch so aus, als müssten die Spanier im Duell mit den Franzosen auch noch auf ihren Kapitän Alvaro Morata verzichten. Bei der Fernseh-Übertragung war dem Stürmer eine Gelbe Karte zugesprochen werden. "Misses next Match", stand auf dem Insert. Sogar auf der Homepage der UEFA war die Verwarnung kurzzeitig vermerkt worden, wie der Kicker berichtet.