"Tränen-Drama um Ronaldo": Pressestimmen zu Portugals Elfer-Krimi

Marca: Im Elfmeterschießen zeigte Diogo Costa, dass er ein Experte ist. Ronaldo verschoss in der letzten Minute der ersten Halbzeit der Verlängerung einen Elfmeter und brach in Tränen aus. Das ist das Bild dieser Europameisterschaft.

AS: Das Leben hat einem der besten Spieler aller Zeiten eine weitere Chance gegeben, einem Cristiano, der eher bescheiden als ein Star ist. Und es ist die Schuld von Diogo Costa, der in einem spektakulären Achtelfinale drei Elfmeter hielt.

GROSSBRITANNIEN

BBC: Erlösung für den weinenden Ronaldo bei der "letzten Euro".

Als Jan Oblaks Hand den Elfmeter von Cristiano Ronaldo in der Nachspielzeit an den Pfosten lenkte, zerbrachen die Träume der portugiesischen Legende in einem Moment. Er war "am Tiefpunkt angelangt".

Guardian: Portugal und Ronaldo wahren ihr Gesicht, während Costa im Elfmeterschießen Slowenien besiegt. Entschuldigung angenommen. Cristiano Ronaldo drückt sich nicht vor der Verantwortung, und indem er den ersten Elfmeter beim Sieg im Elfmeterschießen gegen Slowenien verwandelte, entschuldigte sich der portugiesische Kapitän dafür, dass er den Elfmeter in der Verlängerung nicht verwandelt hatte, der von Jan Oblak glänzend pariert wurde.