Teil vier im Serien-Klassiker Deutschland gegen Niederlande

"Mit allen Höhen und Tiefen"

In Gruppe C stehen für Deutschland zwei richtungsweisende Spiele an. Die Tabelle führt Nordirland nach vier Siegen mit zwölf Punkten vor dem Ex-Weltmeister (9 Punkte) und den Niederlanden (3) an. Diese haben erst aufgrund ihres Antritts im Final-Turnier der Nations League erst zwei Partien absolviert. Die Nordiren greifen am Freitag nicht ins Geschehen sein, die Briten sind erst am Montag daheim gegen Deutschland im Einsatz. Dann gastieren die Niederländer in Estland.

"Mit allen Höhen und Tiefen", habe man die jüngsten Duelle mit Oranje bestritten, meinte Löw einen Tag vor der Partie im mit 51.299 Zuschauern ausverkauften Volksparkstadion. Auf ein 0:3 und 2:2 in der Nations League folgte ein Auswärtssieg, Nico Schulz erzielte Ende März erst in letzter Minute das Siegtor. "Da hat unser junges Team gezeigt, dass wir gegen starke Mannschaften bestehen können", betonte Löw. Deutschlands Langzeitcoach (176. Länderspiel) treibt wie auch Koeman den Umbruch voran.

Sicher scheint, dass der mit fünf Toren in die Bundesligasaison gestartete Leipziger Timo Werner den verletzten Leroy Sane im Angriff ersetzen wird. "Stürmer definieren sich über Tore", meinte Löw dazu. Manuel Neuer wird Freitag im Tor stehen. Wer es in Belfast tun wird, ließ Löw offen. Gegen die Niederländer werde man "voller Elan und voller positiver Grundstimmung in das Spiel gehen", kündigte er an.