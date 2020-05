Für Löw ist schlechter Quali-Start "extrem ärgerlich"

In der 94. Minute war es John O'Shea in seinem 100. Länderspiel, der kurz vor dem Schlusspfiff mit einem Volley den deutschen Sieg verhinderte und damit Erinnerungen an das 1:1 bei der WM 2002 in Japan/ Südkorea wach werden ließ. Damals brachte Robbie Keanes Last-Minute-Ausgleich zum 1:1 die Iren ins Achtelfinale.

O'Shea jedenfalls schwärmte von einem "ganz besonderen Moment". Auch sein Trainer Martin O'Neill durfte stolz sein. "Ein großartiger Punktgewinn für uns. Wir haben sieben Punkte nach drei Spielen, und das trotz zweier schwerer Auswärtsspiele. Für uns ist das einfach fabelhaft", frohlockte der 62-Jährige, dessen Truppe zuvor mit Georgien (2:1) und Gibraltar (7:0) zwei "Zwerge" besiegt hatte.

Die Probleme Deutschlands, das mit Schottland (2:1) und Polen (0:2) bisher ein schwereres Programm zu absolvieren hatte, gründen freilich nicht nur in einem mentalen Aussetzer im Finish, sondern sind vielschichtig. So standen nur noch 13 der 23 Weltmeister gegen Irland zur Verfügung. Die Ausfall-Liste ist lang, die Mannschaft hatte ein völlig neues Gesicht.

"Bei Einigen fehlte in manchen Momenten die geistige Frische. Wir haben noch nicht das Tempo und die Präzision, das hatte ich fast erwartet. Man kann auch nicht erwarten, dass jeder nach dieser WM im Vollbesitz der geistigen und körperlichen Kräfte ist", meinte Löw, der für grundlegende neue Überlegungen keinen Grund sieht.