Schlagerspiel Österreich gegen Deutschland in Linz

Das Frauen-Nationalteam wird im ersten Spiel der European Qualifiers gegen den achtfachen Europa- und zweifachen Weltmeister Deutschland am 5. April 2024 (20:30/live ORF1) in der Raiffeisen Arena in Linz antreten, dem Heimstadion des LASK. Es ist das erste Gastspiel der ÖFB-Frauen in Oberösterreich seit April 2016 und zugleich die Premiere für das Frauen-Nationalteam in der Anfang Februar 2023 eröffneten Arena.