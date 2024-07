EM-Teilnehmer Max Entrup stürmt für den LASK

Entrup wechselt vom Bundesliga-Konkurrenten Hartberg nach Oberösterreich. Für die Steirer verbuchte der Angreifer in der abgelaufenen Saison in 28 Pflichtspielen starke 16 Treffer und vier Assists , mit 13 Meisterschaftstoren landete er in der Torschützenliste der höchsten Spielklasse auf Rang zwei .

Beim 6:1-Sieg im März über die Türkei erzielte Entrup seinen Premierentreffer für die ÖFB-Auswahl, ehe er nach seiner starken Saison in der Bundesliga von Teamchef Ralf Rangnick für die EM-Endrunde in Deutschland nominiert wurde.

In einer Aussendung des Vereins heißt es:

Geschäftsführer Sport Radovan Vujanovic:

„Wir sind sehr glücklich, dass sich Maximilian Entrup trotz zahlreicher Interessenten aus dem In- und Ausland für den LASK entschieden hat. Mit ihm bekommen wir einen österreichischen Nationalspieler und absoluten Top-Stürmer, der in der vergangenen Saison in Hartberg regelmäßig seine Torgefährlichkeit unter Beweis gestellt hat. Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Profil und seiner Persönlichkeit perfekt zu uns passt und uns mit seinen Fähigkeiten enorm weiterhelfen wird.“

Maximilian Entrup:

„Der LASK hat sich von Beginn an sehr um mich bemüht, die Verantwortlichen haben mir in den Gesprächen ein richtig gutes Gefühl gegeben. Ich spüre großes Vertrauen, das mir hier entgegengebracht wird, der Weg und die Ideen, die der Verein verfolgt, haben mich vollauf überzeugt. Ich sehe beim LASK ideale Voraussetzungen, um die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu gehen. Ich freue mich sehr auf die Aufgaben in der Bundesliga und im Europacup und hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, damit wir eine erfolgreiche Saison spielen.“