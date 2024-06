Kurze Zündschnur: Warum Österreich im Jahr 2024 so oft so früh trifft

Das Abschlusstraining für das Achtelfinalspiel gegen die Türkei (Dienstag, 21 Uhr, live auf ServusTV) werden die Österreicher am Montag nicht in Leipzig, sondern noch in Berlin auf dem Trainingsgelände von Hertha BSC absolvieren. Danach folgt die Busfahrt nach Leipzig, wo man den Platz begehen und die offizielle Pressekonferenz abhalten wird.