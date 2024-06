Noch-Rapidler Querfeld brach gegen Niederlande einen EM-Rekord

Er spüre ein extremes Vertrauen, das ihm Teamchef Ralf Rangnick entgegenbringt. "Er setzt in uns alle ein großes Vertrauen. "

"Es ist ein Traum in Erfüllung gegangen für mich, dass ich ein paar Minuten sammeln und einen Beitrag leisten durfte und nicht nur Teil der Mannschaft bin. Das macht mich stolz."

Am Donnerstag hat er dann Gelegenheit, sich seine neue Heimat Berlin genauer anzusehen. In wenigen Wochen ist Querfeld Spieler von Union Berlin. "Wir hatten schon einen Nachmittag frei, da habe ich mir ein paar Eindrücke machen können. Mir gefällt die Stadt."

Den Mittwoch verbrachte Querfeld mit Behandlungen, hatte er gegen die Niederlande bei seinem kurzen Einsatz eine Wunde am Bein davon getragen, die getackert werden musste.

Youngster Querfeld hat keinen Wunschgegner für das Achtelfinale: "Weil es ohnehin gegen keinen Gegner leicht wird."

Den Schlüssel des österreichischen Erfolges sieht er wie seine Kollegen im Kollektiv. "Niemand stellt sein eigenes Ego über den gemeinsamen Erfolg."

Am Ende des Medientermins in Berlin musste er für einen deutschen Journalisten noch für ein Foto mit der Fahne von Union Berlin posieren. Dennoch, so versicherte der Nicht-mehr-lange-Rapidler, gelte seine ganze Aufmerksamkeit dem weiteren EM-Turnier.