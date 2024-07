Tanz um die Eckfahne: Das steckt hinter dem spanischen Torjubel

Mit seinem Last-Minute-Kopfballtreffer kurz vor Abpfiff der Verlängerung versetzte Mikel Merino EM-Gastgeber Deutschland in Schockstarre und lässt Spanien vom dritten EM-Titel in diesem Jahrtausend nach 2008 und 2012 träumen.

Der 28-Jährige wird in seiner Heimat nicht nur wie ein Volksheld gefeiert, auch von Merinos ungewöhnlichen Torjubel in Stuttgart sind die spanischen Anhänger begeistert: Es war nämlich eine Hommage an seinen Vater, der ebenfalls Fußballprofi war.