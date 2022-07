Live-Ticker: Österreich kämpft gegen Norwegen um EM-Viertelfinale

Ab ins EM-Viertelfinale oder in den Urlaub: Auf Österreichs Frauen-Nationalteam wartet am Freitag-Abend (21 Uhr) in Brighton zum Abschluss der Gruppe A gegen Norwegen ein "Finale". Von der Papierform tritt die ÖFB-Auswahl gegen den Weltranglistenelften als Außenseiter an, ist aber mit den besseren Vorzeichen ausgestattet. Während Österreich ein Punkt für den Aufstieg reicht, muss Norwegen nach dem 0:8-Debakel gegen England siegen.