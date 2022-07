EM der Frauen live: So steht es bei Österreich gegen Nordirland

Nicht mithelfen kann gegen den Weltranglisten-47. Rechtsverteidigerin Laura Wienroither wegen eines positiven Coronatests. Die Arsenal-Legionärin ist der dritte Ausfall im ÖFB-Team, der wiegt wie der von Maria Plattner schwer. Aus dem Konzept bringen lassen will man sich dadurch aber nicht. "Wir sind überzeugt, dass wir das bessere Team sind, das müssen wir auf dem Platz beweisen", forderte ÖFB-Teamchefin Irene Fuhrmann.

Die beiden einzigen Duelle mit Nordirland gab es in der laufenden WM-Qualifikation. In Belfast schaute nur ein 2:2 heraus, in Wiener Neustadt folgte im April ein wichtiges 3:1. Zuletzt trat die ÖFB-Auswahl vor fast 70.000 Zuschauern im Old Trafford an. Nun wartet ein Spiel mit einer wohl nur vierstelligen Besucheranzahl in einem mindestens halbleeren St. Mary's Stadium.