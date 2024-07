Nach Demirals Aktion: Heiße Debatte um Verbot der Grauen Wölfe

Nach dem Wirbel um den Wolfsgruß des türkischen Nationalspielers Merih Demiral im Achtelfinale gegen Österreich ist die Debatte um ein Verbot der Grauen Wölfe in Deutschland wieder aufgeflammt. Die Partei Die Linke forderte das Verbot: "Wenn ein Fußballspieler in Deutschland ungestraft den Gruß der Rechtsextremisten zeigen kann, muss das ein Weckruf sein für die Bundesregierung", sagte Bundesgeschäftsführerin Katina Schubert dem Berliner "Tagesspiegel" .

"Die Ampel muss die faschistische Terrororganisation Graue Wölfe endlich verbieten. Dann wäre auch das Zeigen des Wolfsgrußes strafbar", sagte Schubert dem Berliner "Tagesspiegel". In vielen EU-Staaten seien die Grauen Wölfe zu Recht verboten. "Nur die Bundesregierung schaut weg und will das Problem nicht erkennen", sagte Schubert. Unter anderem forderte Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) via X, der Wolfsgruß müsse verboten werden. Auch die CDU plädiert dafür.

Der türkische Abwehrspieler Demiral hatte am Montag nach seinem zweiten Tor beim 2:1-Erfolg gegen Österreich in Leipzig den sogenannten Wolfsgruß gezeigt. Die Europäische Fußball-Union UEFA hat deshalb ein Untersuchungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Es gehe dabei um ein angebliches unangemessenes Verhalten des 26-Jährigen, teilte die UEFA am Mittwochvormittag mit.