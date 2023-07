Der ehemalige niederländische Fußball-Teamtorhüter Edwin van der Sar hat am Freitag eine Gehirnblutung erlitten. Der frühere Geschäftsführer und Torhüter des nationalen Rekordmeisters Ajax Amsterdam befinde sich im Krankenhaus auf der Intensivstation und sein Zustand sei stabil, teilte der Verein mit. Wie die Zeitung "De Telegraaf" berichtete, war der 52-Jährige auf Urlaub in Kroatien und wurde von einer Insel per Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.