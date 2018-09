Die Bundesliga ist am Video Assistant Referee dran

Pierluigi Collina macht kein Geheimnis daraus, was er vom Video Assistant Referee hält. „Ich denke nicht, dass es eine Zukunft ohne VAR geben kann. Die Menschen würden das nicht verstehen, weil wir in einem Zeitalter leben, in dem alles, was wir tun, auf Basis der Technologie geschieht“, sagte der Schiedsrichter-Chef der FIFA unlängst in einem Interview mit der Gazzetta dello Sport. Der einstige Star-Referee hatte maßgeblichen Anteil daran, dass der Videobeweis, wie er im Volksmund genannt wird, bei der Weltmeisterschaft in Russland zum Einsatz gekommen ist.

Warum es der VAR noch nicht in die Champions League geschafft hat, erklärt der 58-Jährige wie folgt: „Bis jetzt wurde der VAR nur bei Turnieren und Meisterschaften eingesetzt, die in einem Land ausgetragen wurden. In der Champions League wäre es komplizierter, weil du in vielen verschiedenen Ländern spielst und dadurch ebenso viele verschiedene TV-Broadcaster hast.“

Tatsächlich nehmen an der bevorstehenden Gruppenphase der Königsklasse 32 Teams aus 15 verschiedenen Ländern teil. Weil dabei bis zu acht Spiele gleichzeitig stattfinden, wäre auch der Personalaufwand enorm. Schließlich bräuchte die UEFA für jede einzelne Partie mehrere Unparteiische vor den Bildschirmen. Bei der WM in Russland bestand ein VAR-Team pro Spiel aus vier Personen. Alle Mitglieder des Teams waren erstklassige FIFA-Schiedsrichter.

Ab der K.-o.-Phase wird all dies leichter sein. Und die UEFA scheint dem auch Rechnung zu tragen. Wie die englische Times wissen will, möchte Europas Verband den VAR ab dem Viertelfinale zum Einsatz bringen.