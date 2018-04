DFB übergab Bewerbungsunterlagen für EM 2024 an UEFA

Der Deutsche Fußball-Bund hat am Dienstag in Nyon fristgerecht seine Bewerbungsunterlagen für die EM 2024 an die UEFA übergeben. DFB-Präsident Reinhard Grindel führte die deutsche Delegation am Sitz der Europäischen Fußball-Union an.

"Wir legen ein hervorragendes Bewerbungskonzept für ein perfekt organisiertes Turnier vor. Das bietet eine große Chance für die UEFA, den europäischen Fußball weiterzuentwickeln", sagte Grindel. Die Entscheidung über den Turnier-Ausrichter fällt die UEFA-Exekutive auf ihrer Sitzung in Nyon am 27. September. Einziger Konkurrent ist die Türkei.