Drittligist Bielefeld wirft Leverkusen aus dem DFB-Pokal

Erstmals seit Union Berlin 2001 steht in Deutschland wieder ein drittklassiger Klub im Finale. In Berlin spielt die Arminia am 24. Mai entweder gegen Stuttgart oder RB Leipzig, die sich an diesem Mittwoch im zweiten Halbfinale messen (20.45 Uhr/ZDF und Sky).

Leverkusen droht nach dem Double im vergangenen Jahr eine Saison ohne Titel. In der Bundesliga liegt das Team von Xabi Alonso sechs Punkte hinter Bayern München. Auch in der Champions League sind die Rheinländer ausgeschieden.