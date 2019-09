Deutschland: Schalke schießt Aufsteiger Paderborn ab

Der FC Schalke 04 hat in der deutschen Bundesliga bei Aufsteiger SC Paderborn seinen zweiten Saisonsieg geschafft. Salif Sané (33. Minute), Suat Serdar (49.), Amine Harit (71./85.) und Ahmed Kutucu (83., nach Vorlage von Guido Burgstaller, der durchspielte) erzielten am Sonntag die Tore für Königsblau zum 5:1 (1:1). Oliveira Souza (8.) hatte die Gastgeber vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Benteler-Arena in Führung gebracht.

Schalke kletterte durch den zweiten Sieg in Serie auf den sechsten Tabellenplatz, Paderborn bleibt mit einem Zähler nur dank der besseren Tordifferenz vor Schlusslicht Hertha BSC auf Rang 17.