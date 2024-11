Hitlergruß im Fußballstadion - nun ermittelt die Polizei

Der deutsche Fußball -Bundesligist RB Leipzig ermittelt gegen einen Zuschauer. Beim Cup-Match gegen den FC St. Pauli am vergangenen Dienstag, das Leipzig mit 4:2 gewann, soll ein Fan den sogenannten Hitlergruß gezeigt haben. Darüber berichtete zuerst die Bild-Zeitung. Ein Besucher sei schnell als Verdächtiger identifiziert worden, hieß es vom Klub, der mit der Polizei kooperiert. "Zudem ermutigt RB Leipzig alle Zeugen des Vorfalls, Anzeige zu erstatten."

RB unterstützte in der Vergangenheit mehrfach Aktionen für Vielfalt und Toleranz. In der Vergangenheit reagierte der Klub bei ähnlichen Vorfällen konsequent, wie zuletzt bei rassistischen Äußerungen im Jänner in der U19-Mannschaft. RB trennte sich damals sofort von Spielern. "RB Leipzig stellt sich klar gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und Antisemitismus und tritt verfassungsfeindlichen und menschenverachtenden Verhaltensweisen entschieden entgegen", teilte der Verein mit.